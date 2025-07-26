Литва планує виділити на системи Patriot для України до 30 млн євро

Литва планує виділити на закупівлю систем Patriot для України до 30 млн євро.
Про це написала у фейсбуці міністерка оборони країни Довіле Шакалієне.
За її словами, про це вона повідомила під час зустрічі з міністром оборони США Пітом Гегсетом.
"Під час зустрічі я висловила підтримку рішенню президента Дональда Трампа щодо постачання Україні зброї американського виробництва, що повністю фінансується союзниками по НАТО. Литва також готова зробити свій внесок у постачання систем Patriot Україні. На цю мету плануємо виділити до 30 мільйонів євро", – написала міністерка.
Вона додала, що Литва планує створити нову інфраструктуру та навчальні бази для американських військових вже цієї осені. Литовські інвестиції в ці проекти перевищують 200 мільйонів доларів США.
- Вчора Володимир Зеленський на зустрічі із представниками ЗМІ підтвердив наявність домовленостей про отримання трьох із десяти потрібних систем протиповітряної оборони Patriot.
- 16 типня ЗМІ процитували Трампа, який сказав, що перші поставки озброєння, які купуватимуть союзники для України, вже розпочалися.
- Перед цим він заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, що планує надати Україні зброю на "мільярди доларів", яку закупить НАТО. Зокрема, це будуть системи протиповітряної оборони Patriot.