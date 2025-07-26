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Литва планує виділити на системи Patriot для України до 30 млн євро

Про це заявила міністерка оборони країни на зустрічі із очільником Пентагону Пітом Гегсетом. 

Литва планує виділити на системи Patriot для України до 30 млн євро
Глама Міноборони Литви Довіле Шакалієне і очільник Пентагону Піт Гегсет
Фото: Фейсбук Довіле Шакалієне

Литва планує виділити на закупівлю систем Patriot для України до 30 млн євро.

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Про це написала у фейсбуці міністерка оборони країни Довіле Шакалієне.

За її словами, про це вона повідомила під час зустрічі з міністром оборони США Пітом Гегсетом.

"Під час зустрічі я висловила підтримку рішенню президента Дональда Трампа щодо постачання Україні зброї американського виробництва, що повністю фінансується союзниками по НАТО. Литва також готова зробити свій внесок у постачання систем Patriot Україні. На цю мету плануємо виділити до 30 мільйонів євро", – написала міністерка. 

Вона додала, що Литва планує створити нову інфраструктуру та навчальні бази для американських військових вже цієї осені. Литовські інвестиції в ці проекти перевищують 200 мільйонів доларів США. 

  • Вчора Володимир Зеленський на зустрічі із представниками ЗМІ підтвердив наявність домовленостей про отримання трьох із десяти потрібних систем протиповітряної оборони Patriot.
  • 16 типня ЗМІ процитували Трампа, який сказав, що перші поставки озброєння, які купуватимуть союзники для України, вже розпочалися.
  • Перед цим він заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, що планує надати Україні зброю на "мільярди доларів", яку закупить НАТО. Зокрема, це будуть системи протиповітряної оборони Patriot.
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