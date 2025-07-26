У Ірані бойовики напали на будівлю суду. Загинули щонайменше 9 людей

Щонайменше дев'ять осіб загинули внаслідок нападу бойовиків на будівлю суду на південному сході Ірану.

Про це пише The Guardian.

Джихадистське угруповання "Jaish al-Adl" (Армія справедливості) взяло на себе відповідальність за мінометну, стрілецьку та гранатометну атаку на будівлю суду в провінції Сістан і Белуджистан. Серед загиблих є мати з дитиною. Ще 22 людини зазнали поранень. Державні ЗМІ зазначають, що кілька поранених перебувають у критичному стані.

За інформацією правозахисної групи Haalvsh, нападники увірвалися до будівлі суду, відкривши стрілянину по присутніх. Після цього вони використали міномети та гранатомети. Зав’язалося збройне протистояння з силами безпеки, яке тривало три години.

Трьох нападників вбили сили безпеки під час перестрілки.

"Jaish al-Adl" опублікувало заяву в Telegram, закликавши цивільних покинути район "задля їхньої безпеки".

Провінція Сістан і Белуджистан, що межує з Пакистаном та Афганістаном, вже понад два десятиліття перебуває в стані збройного повстання. Тут проживає сунітська меншина – белуджі, які виступають за автономію та давно скаржаться на маргіналізацію і дискримінацію з боку іранської влади.

"Jaish al-Adl" є одним із найбільш активних ісламістських угруповань у регіоні, що веде боротьбу з іранськими силами безпеки з 2014 року. Іранська влада визнала організацію терористичною і звинувачує Пакистан та Ізраїль у її підтримці.

У грудні 2023 року угруповання здійснило напад на поліцейську дільницю в Сістані й Белуджистані, внаслідок чого загинуло 11 людей. Наступна атака в січні 2024 року на прикордонників призвела до того, що Іран завдав ударів по території Пакистану, заявивши, що метою була база Jaish al-Adl на суміжній території.

Заступник начальника поліції провінції Сістан і Белуджистан Сардар Аліреза Деліри в суботу назвав Jaish al-Adl угрупованням, "пов’язаним із сіоністами", натякнувши на Ізраїль. Він додав, що в нападі брали участь лише троє бойовиків, які на момент атаки мали на собі нездетоновані "пояси смертника".