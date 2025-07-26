Орбан заявив, що Україна повинна залишатися "буферною" державою, що межує з Росією

Віктор Орбан знову заявив, що Україна повинна залишатися "буферною" державою між ЄС та Росією. Через страх бути втягнутою у війну, Угорщина пропонує українцям стратегічну співпрацю, а не інтеграцію в ЄС.

Про це прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у мережі "Х", пише "Інтерфакс-Україна".

"Угорщина пропонує стратегічну співпрацю з Україною – прагматичну, гнучку та засновану на взаємних інтересах, а не незворотну інтеграцію. Членство України в ЄС перенесе війну в серце Європи, а наші родини не повинні стикатися з ризиком", – написав Віктор Орбан у "Х".

Під час інтерв'ю, Орбан заявив також, що в Угорщини є пропозиція для українців, бо, мовляв, не бачать в українцях ворога. "Можливо, вони вбачають у нас ворогів, але ми не бачимо їх ворогами. І ми вважаємо, що між Україною та Європейським Союзом має бути впорядкована співпраця. Впорядкована та добре організована співпраця, яка не становить загрози війни для Союзу. Тож ми не можемо говорити про членство, воно безповоротне. Як тільки ми його приймемо, ми можемо прийняти і долю такої країни", – ідеться у відео інтерв'ю.

Прем'єр Угорщини заявив, що "доля України полягає в тому, щоб бути буферною державою що межує з Росією. Ми не хочемо такої долі. Угорці щойно уникли її. Ми також були буферною країною під час Холодної війни. Ми не були частиною Радянського Союзу, але ми були на західному периметрі Радянського Союзу, на східному периметрі західного світу, але ми були буфером. Ми… не хочемо повертатися до цієї позиції. Україна перебуває в такій ситуації. Це може бути некомфортно, це може бути недобре, і хтось хоче з цього вирватися, але факт у тому, що країні адресу змінити не можна", – додав Орбан.