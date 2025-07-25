Вимога пов'язана зі звинуваченням у замаху на вбивство ще одного політичного лідера в Кишиневі — Ренато Усатого.

Росія вимагає екстрадиції молдовського олігарха Володимира Плахотнюка з Греції у зв’язку зі звинуваченням у замаху на вбивство ще одного політичного лідера в Кишиневі — Ренато Усатого.

Про це повідомляє LB.ua.

Як випливає з документів справи Генерального секретаріату Інтерполу, що є в розпорядженні LB.ua, Басманний суд Москви у 2014 році висунув звинувачення Володимиру Плахотнюку, який на той час очолював молдовську політичну силу — Демократичну партію, — в організації вбивства свого політичного опонента — лідера партії «Наша партія», громадянина Російської Федерації (на той момент) Ренато Усатого.

Згідно з документами, Плахотнюк начебто вступив у змову з лідером злочинного угруповання Руссу Д. з метою усунення Усатого. Втім, замах так і не був реалізований, оскільки ймовірних виконавців затримали за інший злочин.

У документі також зазначено, що, маючи значний вплив у Молдові, Плахотнюк був пов’язаний із контрабандною діяльністю, зокрема — через контрольоване ним злочинне угруповання. Йдеться про масштабну схему переправлення гашишу з Марокко до Іспанії, а звідти — до інших європейських країн та Росії. Великі партії наркотиків закуповували в Марокко, доставляли до Іспанії, після чого переправляли автотранспортом до Росії кур’єрами для подальшого збуту.

Нагадаємо, Володимира Плахотнюка затримали 22 липня в аеропорту Афін перед вильотом до Дубаю.

Разом із ним затримали ще одного громадянина Молдови — колишнього депутата від Демократичної партії, боксера Костянтина Цуцу.

Плахотнюк перебуває в міжнародному розшуку одразу за запитами двох держав: Російської Федерації — на підставі рішення Басманного суду Москви, а також Республіки Молдова. Подробиці звернення молдовської сторони наразі не розголошують. Водночас грецька влада повідомляє, що пріоритет має запит Кишинева, оскільки саме правоохоронні органи Молдови ініціювали розшук і сприяли його проведенню.

Також відомо, що у 2024 році Володимир Плахотнюк відвідував Москву та Мінськ. У Росії, зокрема, він мав зустріч із заступником керівника адміністрації президента Дмитром Козаком — куратором молдовського напрямку з боку Кремля.

Володимир Плахотнюк очолював Демократичну партію Республіки Молдова до 2019 року. Після того, як Майя Санду зі своїм тодішнім політичним проєктом у парламенті та Ігор Додон, лідер проросійської Партії соціалістів, сформували коаліцію, Демократична партія втратила свій політичний вплив, а сам Плахотнюк змушений був утікати з країни.