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Великий відсоток словаків не проти приєднатися до Росії

Третина опитаних — за нейтралітет за будь-яку ціну.

Великий відсоток словаків не проти приєднатися до Росії
прапор РФ
Фото: zemavek.sk

14% опитаних громадян Словаччини повністю підтримують ідею приєднання країни до Російської Федерації, ще 18% допускають таку можливість. 

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Про це свідчать результати соціологічного опитування агентства SCIO та порталу «Rozhovory so Šimonom», проведеного наприкінці червня, пише портал ta3.

Загалом майже кожен третій опитаний словак не виключає сценарію приєднання до РФ. Соціологи зазначають, що ці настрої пов’язані не лише з політикою, а й зі соціальним невдоволенням.

Понад 15% респондентів заявили, що підтримують військовий нейтралітет Словаччини, навіть якщо він призведе до погіршення якості життя. Водночас 32,5% виступають категорично проти нейтралітету, якщо це зачепить добробут громадян.

При цьому думки відрізняються залежно від освіти й доходу. Найбільше проти приєднання до Росії виступають жителі міст, люди з вищою освітою та вищими доходами. Натомість підтримка цієї ідеї поширеніша серед студентів і безробітних, які, на думку експертів, реагують радше на економічну нестабільність, ніж на геополітичні вподобання.

У Жилінському краї зафіксовано найнижчу підтримку приєднання до РФ. Водночас саме там найбільше прихильників військового нейтралітету. 

  • Словаччина не хоче виконувати вимоги ЄС щодо відмови від російського газу, і на 2026 рік узагалі планує перехід на 100%-ве постачання блакитного палива з Росії.
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