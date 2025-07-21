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Словаччина планує повністю перейти на російський газ у 2026 році

Країна зсилається на «економічну доцільність».

Словаччина планує повністю перейти на російський газ у 2026 році
Газпром
Фото: EPA/UPG

Словацька державна енергетична компанія Slovenský plynárenský priemysel (SPP) має намір забезпечити 100% потреб Словаччини в газі за рахунок російських поставок у 2026 році. 

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Про це заявив директор компанії Міхал Лалик і зіслався на переваги довгострокового контракту з «Газпромом» та винятки, які країна отримала в межах енергетичних правил ЄС, пише Вloomberg.

«Російський газ для нас — найбільш економічно вигідний, тому ми надаємо йому пріоритет. Ми могли б закуповувати 100% обсягів споживання — це близько 8 мільйонів кубометрів щодня», - сказав Лалик.

З 2026 року ЄС планує заборонити спотові закупівлі російського газу, однак Словаччина та Угорщина збережуть доступ до імпорту в межах перехідного періоду. Контракт Словаччини із «Газпромом» чинний до 2034 року, а постачання наразі здійснюються через «Турецький потік».

За словами Лалика, повна відмова від російського газу призведе до додаткових витрат на транзит у розмірі щонайменше 70 мільйонів євро, а в реальності — до 90 мільйонів. Представники словацького бізнесу попереджають, що високі ціни на газ уже підривають конкурентоспроможність промисловості.

Віцепрезидент Федерації асоціацій роботодавців Словаччини Роман Карлубік заявив, що «ціновий диспаритет на єдиному ринку ЄС порушує конкуренцію та послаблює позиції словацьких компаній».

У SPP наголосили, що готують альтернативні варіанти на випадок обмежень, але водночас розраховують на збереження гарантій від ЄС щодо енергетичної безпеки.

  • Днями Європейська комісія та Словаччина погодили, що країна поетапно відмовлятиметься від споживання російського газу задля забезпечення власної енергетичної безпеки.
  • Раніше прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що країна ніколи не підтримає ініціативу ЄС REPowerEU, яка передбачає відмову від російського газу.
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