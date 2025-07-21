У Румунії та Нідерландах затримали 13 осіб, підозрюваних у торгівлі людьми

Правоохоронці затримали шістьох підозрюваних у Нідерландах та сімох — у Румунії.

У рамках міжнародної спецоперації за участі правохоронців Нідерландів і Румунії у співпраці з Євроюстом, вдалося знешкодити злочинне угруповання, яке займалося торгівлею людьми, сексуальною експлуатацією жінок та відмиванням коштів.

Про це повідомляє Євроюст.

“Організовану злочинну групу, яка перевозила вразливих жінок із Румунії до Нідерландів для сексуальної експлуатації, було зупинено завдяки скоординованій операції румунської та нідерландської влади у співпраці з Євроюстом. Під час спецоперації на початку цього місяця в обох країнах було затримано 13 підозрюваних. Чотирьох підозрюваних було передано з Румунії до Нідерландів”, — ідеться у повідомленні.

З 2020 року угруповання, яке очолювали двоє родичів, використовувало метод "loverboy" для вербування вразливих жінок з Румунії, яких примушували до проституції в Нідерландах під безпосереднім наглядом злочинної групи. Деякі жертви зазнавали фізичного та психологічного насильства.

Отримані від сексуальної експлуатації прибутки відмивали через родичів та знайомих, зокрема шляхом перевезення готівки та переказів через банки.

Євроюст координував міжнародне розслідування. Після того, як румунська влада звернулася до Євроюсту за підтримкою на початку 2024 року, було організовано кілька зустрічей з владою Нідерландів. Під час цих зустрічей відбувся обмін інформацією про злочинну групу. Щоб влада могла ефективно співпрацювати та обмінюватися інформацією та доказами в режимі реального часу, Євроюст створив спільну слідчу групу в січні 2025 року.

Разом із Євроюстом на початку цього місяця було організовано спецоперацію для затримання підозрюваних та збору додаткових доказів шляхом обшуків будинків.

У Нідерландах було затримано шістьох підозрюваних, а в чотирьох будинках проведено обшуки.

У Румунії чотирьох підозрюваних було затримано на підставі європейських ордерів на арешт, виданих Нідерландами, а трьох підозрюваних взяли під судовий контроль. Крім того, було проведено обшуки у 18 будинках, вилучено автомобіль, зброю та готівку.