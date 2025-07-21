Британія запровадила санкції проти 135 суден російського "тіньового флоту"

Великобританія запроваджує нові санкції проти 135 суден тіньового флоту РФ, а також двох компаній повʼязаних з діяльністю російських танкерів.

Про це ідеться на сайті британського уряду.

"Нові санкції ще більше розіб'ють тіньовий флот Путіна та виснажать російську воєнну економіку. Поки Путін продовжує зволікати та затримувати мирні переговори, ми не будемо стояти склавши руки. Ми продовжуватимемо використовувати всю міць нашого санкційного режиму, щоб посилювати економічний тиск на кожному кроці та стояти пліч-о-пліч з Україною" наголосив Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі.

Нові санкції спрямовані проти 135 російських нафтових танкерів, які входять до складу "тіньового флоту" РФ, відповідального за незаконне перевезення вантажів на суму 24 мільярди доларів з початку 2024 року.

Також під британські санкції потрапили дві компанії, причетні до діяльності "тіньового флоту" Росії.

Зокрема, ідеться про "INTERSHIPPING SERVICES LLC", відповідальну за реєстрацію суден тіньового флоту під прапором Габону, в результаті російські танкери перевозять нафту на суму до 10 мільярдів доларів.

Санкції також спрямовані проти компанії "LITASCO MIDDLE EAST DMCC", яка пов'язана з російським нафтовим гігантом "Лукойл", через її постійну роль у перевезенні великих обсягів російської нафти на суднах тіньового флоту.