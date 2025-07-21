Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами і з артилерії, двоє постраждалих

Окупанти били по Нікопольському та Синельниківському районах.

Російські військові упродовж дня атакували Нікопольський і Синельниківський райони Дніпропетровщини. Унаслідок обстрілів поранень зазнали двоє цивільних.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Нікопольщину протягом дня ворог атакував з артилерії, РСЗВ "Град" та FPV-дронами. Під ворожими обстрілами опинилися Нікополь, Мирівська, Марганецька, Покровська громади.

Там постраждали дві жінки – 65 та 57 років, вони на амбулаторному лікуванні.

Пошкоджені 9 приватних будинків, 4 господарські споруди, авто. Зачепило лінії електропередач і газогін. Виникли пожежі, які вже загасили.

На Синельниківщині під ударом агресора були Межівська та Великомихайлівська громади. Російська армія також застосовувала безпілотники і РСЗВ "Град", а також била КАБами.

Понівечена інфраструктура, побиті сільськогосподарське підприємство, авто, трактор, а також житловий будинок, господарські споруди.

Уночі ворог атакував КАБами Новопавлівську громаду, там зруйнований заклад культури.