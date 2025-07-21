Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині постраждали четверо цивільних

Унаслідок російських обстрілів Херсонщини поранень зазнали четверо цивільних.

Про це інформує прокуратура Херсонської області. Упродовж понеділка, 21 липня, військові російської армії завдавали артилерійських ударів та атакували дронами населені пункти Херсонщини. "Станом на 17:00 відомо про чотирьох цивільних, що дістали поранень внаслідок обстрілів", — зазначають у прокуратурі. Унаслідок дронової атаки постраждало троє людей. Ще одна людина травмувалася через артилерійській обстріл Херсона. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, будівля театру, автотранспорт.