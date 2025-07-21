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Росіяни атакували дронами Краматорськ на Донеччині, є постраждалий

Ворог застосував по місту БпЛА “V2U”.

Росіяни атакували дронами Краматорськ на Донеччині, є постраждалий

Російська армія завдала ударів по Краматорську на Донеччині, унаслідок атаки поранень зазнав чоловік.

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Про це повідомляє начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.

"О 12:05 Краматорськ зазнав 3 ворожих удари… Станом на 13:50 встановлено, що поранень отримав чоловік 1976 р.н. Надається медична допомога", — написав очільник громади.

За попередньою інформацією, ворог застосував БпЛА “V2U”, під обстрілом опинився приватний сектор, гаражі та промислова зона.

"Продовжуємо фіксувати наслідки російського обстрілу", — додав він.
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