Росіяни атакували дронами Краматорськ на Донеччині, є постраждалий

За попередньою інформацією, ворог застосував БпЛА “V2U”, під обстрілом опинився приватний сектор, гаражі та промислова зона.

"О 12:05 Краматорськ зазнав 3 ворожих удари… Станом на 13:50 встановлено, що поранень отримав чоловік 1976 р.н. Надається медична допомога", — написав очільник громади.

Про це повідомляє начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.

Російська армія завдала ударів по Краматорську на Донеччині, унаслідок атаки поранень зазнав чоловік.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies