Зеленський назвав ключові пріоритети для українських дипломатів

Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками українських посольств і визначив ключові пріоритети для дипломатії.

За словами глави держави, йдеться про 5 пріоритетів:

зброя, а найперше всі типи дронів. «На рівні посольств треба максимально підтримувати пошук додаткового фінансування», - наголосив Зеленський;

російські активи, посилення та синхронізація ;

інтеграція з ЄС і НАТО, реалізація двосторонніх безпекових угод, особлива увага спеціальним форматам співпраці з партнерами;

збільшена динаміка у перемовинах для закінчення війни. Ідеться про повернення полонених, дітей, які були викрадені Росією, та підготовка зустрічі лідерів;

збереження зв’язку громадян із Україною. «Все, що потрібно для наших людей за кордоном і може бути забезпечено, повинно бути забезпечено», - наголосив Зеленський.

У червні глава МЗС Андрій Сибіга повідомляв, що перед нарадою послів, заплановані на кінець липня, будуть кадрові рішення щодо керівників деяких українських посольств.

21 липня Зеленський призначив 16 послів.