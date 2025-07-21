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Зеленський назвав ключові пріоритети для українських дипломатів

Основний акцент роблять на зброї.

Зеленський назвав ключові пріоритети для українських дипломатів
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками українських посольств і визначив ключові пріоритети для дипломатії.

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За словами глави держави, йдеться про 5 пріоритетів:

  • зброя, а найперше всі типи дронів. «На рівні посольств треба максимально підтримувати пошук додаткового фінансування», - наголосив Зеленський;
  • російські активи, посилення та синхронізація ;
  • інтеграція з ЄС і НАТО, реалізація двосторонніх безпекових угод, особлива увага спеціальним форматам співпраці з партнерами;
  • збільшена динаміка у перемовинах для закінчення війни. Ідеться про повернення полонених, дітей, які були викрадені Росією, та підготовка зустрічі лідерів;
  • збереження зв’язку громадян із Україною. «Все, що потрібно для наших людей за кордоном і може бути забезпечено, повинно бути забезпечено», - наголосив Зеленський.

У червні глава МЗС Андрій Сибіга повідомляв, що перед нарадою послів, заплановані на кінець липня, будуть кадрові рішення щодо керівників деяких українських посольств.

21 липня Зеленський призначив 16 послів.
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