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Сибіга розповів про реорганізацію МЗС і звільнення деяких керівників посольств

Крім того, Україна розширить свою дипломатичну присутність у Латинській Америці, в Африці.

Сибіга розповів про реорганізацію МЗС і звільнення деяких керівників посольств
міністр закордонних справ Андрій Сибіга
Фото: Олександр Ратушняк

Перед нарадою послів, заплановані на кінець липня, будуть кадрові рішення щодо керівників деяких українських посольств.

Про це в етері телемаратону розповів міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

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«Геополітична ситуація вимагає від дипломатичної служби пошуку нових адаптованих до реалій і аргументів і підходів. Тому вже зараз президентом прийняті певні кадрові рішення щодо керівників деяких закордонних установ, адже мірило дуже просте: результат», - сказав глава МЗС.

Сибіга повідомив, що йдеться про конкретні результати роботи дипломатів. «Що означає результат: військові пакети для України, мобілізація економічної, гуманітарної допомоги для України, допомога нашим людям за кордоном – все це і вимріює ефективність того чи іншого керівника закордонної установи. Тому перед нарадою послів... будуть відповідні кадрові рішення», - додав міністр.

Глава МЗС заявив, що на його відомство чекає також реорганізація. 

«Ми також плануємо змінити структуру Міністерства закордонних справ, адаптувати її до реалій сучасних викликів. Ви знаєте, це ненормально, коли від початку незалежності нашої держави в міністерстві закордонних справ був департамент роззброєння. Більше такого департаменту в міністерстві не буде. Навпаки – будуть департаменти, які будуть працювати на посилення наших оборонних спроможностей», - поділився подробицями міністр закордонних справ.

Сибіга також сказав, що Україна розширить свою дипломатичну присутність у Латинській Америці, в Африці, також ухвалять рішення щодо розширення мережі консульських установ. 

Міністр повідомив, що останнє питання дуже актуальне, бо понад 7 млн українців перебувають за кордоном.
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