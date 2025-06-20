Зеленський: російська економіка вже деградує, підтримаємо цей процес ще більше

Під час вечірнього звернення прзеидент Володимир Зеленський заявив, що доручив українській команді готувати деякі додаткові можливості співпраці в межах "коаліції охочих", щоб посилити архітектуру безпеки.

"Росіяни сьогодні знову абсолютно відкрито та абсолютно цинічно сказали, що їм «не хочеться» йти на припинення вогню. Росія хоче воювати. Чимось там іще погрожує. Це означає, що їм поки що не боляче від того тиску, який здійснює світ. Або вони дуже стараються зробити такий вигляд. Що ж, російська економіка вже деградує. Підтримаємо цей процес іще більше", — наголосив глава держави.

Зеленський додає, що Путін може побачити по своїх друзях в Ірані, до чого приходять такі режими й до якої відсталості вони доводять свою країну. "Буде більше наших рішень заради відновлення безпеки. Я дякую всім, хто нам допомагає! Дякую всім нашим людям!"