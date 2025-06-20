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Українська компанія - серед переможців хакатону, присвяченого протидії FPV-дронам на оптоволокні

Два перших місця зайняли команди зі США.

Українська компанія - серед переможців хакатону, присвяченого протидії FPV-дронам на оптоволокні
Українська компанія - серед переможців хакатону, присвяченого протидії FPV-дронам на оптоволокні
Фото: Генштаб

Сьогодні, 20 червня, оголошені переможці Міжнародного інноваційного конкурсу NATO Innovation Challenge 2025-II, присвяченого протидії FPV-дронам з волоконно-оптичним керуванням.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Фінал хакатону відбувся в естонському Таллінні, у ньому взяли участь 11 команд, які представляли Україну, Данію, Італію, Канаду, Литву, Польщу, США та Францію.

Журі складалося із фахової групи експертів з Міноборони України, ЗСУ, JATEC та НАТО.

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Перше місце виборола компанія KMB Telematics Inc. (США). Друге місце було присуджене компанії Sentradel (США). Третє місце посіли розробники з України – компанія DONS.

Переможці отримають можливість доопрацювання своїх рішень спільно з профільними структурами НАТО.

  • Організований Спільним центром НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти хакатон з протидії FPV на оптоволокні зібрав рекордну кількість пропозицій - 162. Серед них українські розробники подали 42 проєкти рішень.  
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