Українська компанія - серед переможців хакатону, присвяченого протидії FPV-дронам на оптоволокні

Переможці отримають можливість доопрацювання своїх рішень спільно з профільними структурами НАТО.

Перше місце виборола компанія KMB Telematics Inc. (США). Друге місце було присуджене компанії Sentradel (США). Третє місце посіли розробники з України – компанія DONS.

Журі складалося із фахової групи експертів з Міноборони України, ЗСУ, JATEC та НАТО.

Фінал хакатону відбувся в естонському Таллінні, у ньому взяли участь 11 команд, які представляли Україну, Данію, Італію, Канаду, Литву, Польщу, США та Францію.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ .

Сьогодні, 20 червня, оголошені переможці Міжнародного інноваційного конкурсу NATO Innovation Challenge 2025-II, присвяченого протидії FPV-дронам з волоконно-оптичним керуванням .

Два перших місця зайняли команди зі США.

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