Українська компанія - серед переможців хакатону, присвяченого протидії FPV-дронам на оптоволокні

Сьогодні, 20 червня, оголошені переможці Міжнародного інноваційного конкурсу NATO Innovation Challenge 2025-II, присвяченого протидії FPV-дронам з волоконно-оптичним керуванням.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.
Фінал хакатону відбувся в естонському Таллінні, у ньому взяли участь 11 команд, які представляли Україну, Данію, Італію, Канаду, Литву, Польщу, США та Францію.
Журі складалося із фахової групи експертів з Міноборони України, ЗСУ, JATEC та НАТО.
Перше місце виборола компанія KMB Telematics Inc. (США). Друге місце було присуджене компанії Sentradel (США). Третє місце посіли розробники з України – компанія DONS.
Переможці отримають можливість доопрацювання своїх рішень спільно з профільними структурами НАТО.
- Організований Спільним центром НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти хакатон з протидії FPV на оптоволокні зібрав рекордну кількість пропозицій - 162. Серед них українські розробники подали 42 проєкти рішень.