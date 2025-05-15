Grok розроблявся з "бунтівною вдачею та нестандарним поглядом на людство".

Користувачі соціальної мережі X у середу почали скаржитися на дивну поведінку вбудованого штучного інтелекту Grok, який працює у режимі чатбота: той у відповідь на цілком буденні, не пов'язані з політикою питання розповідав про "білий геноцид у Південній Африці".

Як пише The Guardian, ШІ розробки компанії Ілона Маска зізнавався, що "йому належить за інструкцією визнавати це явище реальним".

Через декілька годин після перших повідомлень про збій у роботі бота його полагодили - Grok більше не змінював тему, якщо у запиті не було згадок про ПАР і біле населення.

Звинувачення у вчиненні геноциду щодо народу африканерів, які є нащадками нідерландських та французьких колонізаторів ПАР, походять з Білого дому: Дональд Трамп через це зупинив фінансову допомогу країні, а десятки біженців цього тижня прибули до США.

Ілон Маск не розкриває, яким чином відбувалося машинне навчання Grok: у його компанії стверджують, що штучний інтелект має "бунтівну вдачу та нестандартний погляд на людство".