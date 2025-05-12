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Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ наземний робот "Спайдер"

Особливістю "Спайдерів" є маневреність та простота у керуванні, а також здатність працювати у зоні дії ворожих засобів РЕБ.

Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ наземний робот "Спайдер"
роботизована платформа "Спайдер"
Фото: Міноборони

Міноборони кодифікувало і допустило до використання у підрозділах Сил оборони наземний роботизований комплекс "Спайдер".

Про це ідеться у повідомленні відомства з посиланням на Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

"НРК "Спайдер" розроблено командою українських інженерів з урахуванням практичного бойового досвіду наших захисників. Комплекс має модифікації для виконання різних завдань. Зокрема – логістичного забезпечення, виконання певних інженерних завдань. Враховуючи побажання військових, розробники знайшли технологічне рішення для збільшення дальності управління платформами цього НРК", – кажуть у Міноборони.

Роботизована платформа "Спайдер" має компактні розміри – у кузові військового пікапа поміщаються два роботи. Також наземна роботизована платформа важить трохи більше ніж 50 кг, при цьому може везти до центнера корисного вантажу.

Роботи мають чотири двигуни, що підвищує мобільність та витривалість НРК в бойових умовах. Особливістю роботизованих платформ є їхня маневреність та простота у керуванні, здатність працювати у зоні дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби, виконувати складні маневри в обмеженому просторі.

"Спайдери" динамічно долають крутосхили, можуть рухатись з креном. Заряду акумуляторів вистачає на кілька годин безперервного руху. Заряду акумуляторів вистачає на кілька годин безперервного руху.

  • Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони відразу три модифікації гладкоствольних помпових рушниць вітчизняного виробництва. Вітчизняні помпові рушниці 12 калібру призначені для виконання широкого спектра тактичних завдань. 
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