Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
Обшуки у Нацгвардії: у МВС відсторонили шістьох посадовців
Обшуки у Нацгвардії: у МВС відсторонили шістьох посадовців
На Закарпатті від незаконного продажу врятували унікальний кельтський скарб
На Закарпатті від незаконного продажу врятували унікальний кельтський скарб
Папа Римський Лев XIV звинуватив Росію в імперіалістичному вторгненні в Україну та злочинах проти людяності
Папа Римський Лев XIV звинуватив Росію в імперіалістичному вторгненні в Україну та злочинах проти людяності
МЗС України відреагувало на жорстке затримання у центрі Будапешта українського ексдипломата за “шпигунство”
МЗС України відреагувало на жорстке затримання у центрі Будапешта українського ексдипломата за “шпигунство”
Жінка в церкві нехай мовчить? Чи справді християнство є чоловічою релігією?
Жінка в церкві нехай мовчить? Чи справді християнство є чоловічою релігією?
Трамп: Україна має погодитися на пропозицію Путіна про зустріч у Туреччині
Трамп: Україна має погодитися на пропозицію Путіна про зустріч у Туреччині
У Київській держадміністрації дали чітке роз’яснення щодо підпорядкування структур КМДА і КМВА
У Київській держадміністрації дали чітке роз’яснення щодо підпорядкування структур КМДА і КМВА
​Чиновники, які влаштували застілля на території “Київводоканалу”, були там на нараді, - КМДА
​Чиновники, які влаштували застілля на території “Київводоканалу”, були там на нараді, - КМДА
ГоловнаСвіт

Паліса: Україна поки не може обійтися без деяких видів зброї США. Але робота триває

Зокрема, іде робота над власними системами ППО. 

Паліса: Україна поки не може обійтися без деяких видів зброї США. Але робота триває
Ракета PAC 3 MSE комплексу Patriot
Фото: Raytheon

Україна не зможе знайти альтернативу деяким позиціям, які США постачають як оборонну допомогу. Це певні види суто американської зброї та боєприпасів, повідомив у інтерв'ю АрміяTV заступник голови Офісу президента, в минулому – екскомандир 93 ОМБр "Холодний Яр" Павло Паліса.

Але український оборонно-промисловий комплекс працює над цим питанням. ОПК повинен з часом стати повністю незалежним і забезпечувати всі потреби Сил оборони, вважає він. 

"Ведеться робота над створенням власних систем протиповітряної оборони. Власних ракетних комплексів оперативно-тактичного рівня, боєприпасів для уже отриманих від партнерів комплексів протиповітряної оборони", – сказав Паліса. 

Також іде робота над розробкою всіх боєприпасів усіх номенклатур, які є на озброєнні армії. 

  • Україна має отримувати американську допомогу, схвалену Конгресом за адміністрації попереднього президента Джо Байдена, ще в цьому році та в наступному.
  • Офіційних оголошень про надання Україні військової допомоги від адміністрації Дональда Трампа поки не було. Але є можливість надання оборонної підтримки за рахунок внесків до спільного Фонду. 
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies