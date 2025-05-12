Паліса: Україна поки не може обійтися без деяких видів зброї США. Але робота триває

Україна не зможе знайти альтернативу деяким позиціям, які США постачають як оборонну допомогу. Це певні види суто американської зброї та боєприпасів, повідомив у інтерв'ю АрміяTV заступник голови Офісу президента, в минулому – екскомандир 93 ОМБр "Холодний Яр" Павло Паліса.

Але український оборонно-промисловий комплекс працює над цим питанням. ОПК повинен з часом стати повністю незалежним і забезпечувати всі потреби Сил оборони, вважає він.

"Ведеться робота над створенням власних систем протиповітряної оборони. Власних ракетних комплексів оперативно-тактичного рівня, боєприпасів для уже отриманих від партнерів комплексів протиповітряної оборони", – сказав Паліса.

Також іде робота над розробкою всіх боєприпасів усіх номенклатур, які є на озброєнні армії.