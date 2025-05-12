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Головне за ніч та ранок понеділка, 12 травня: удар по поїзду на Донеччині, 155 зіткнень, бої на Покровському напрямку

Нічна повітряна атака, 155 бойових зіткнень, бої на Покровському та Лиманському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, "рецептурний" указ Трампа.

Головне за ніч та ранок понеділка, 12 травня: удар по поїзду на Донеччині, 155 зіткнень, бої на Покровському напрямку
Наслідки російського обстрілу Білозерки на Херсонщині 5 травня 2025 року
Фото: Пресслужба Херсонської ОВА

Сьогодні вранці у Білозерці Херсонської області через російську атаку постраждала 10-річна дитина. Внаслідок обстрілу дівчинка з травмами та пораненнями опинилася під завалами зруйнованої оселі.

Рятувальники вивільнили дитину та передали медикам. Вона дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення ніг.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 155 боїв, з них майже половина (70) – на Покровському напрямку.

На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Копанки, Греківка, Нове, Рідкодуб, Колодязі та в напрямку Григорівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Вільне Поле та Новопіль.

Сили оборони уразили 20 районів зосередження особового складу та техніки, 5 артилерійських засобів, склад військових запасів та пункт управління БпЛА російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1170 російських солдатів, 8 танків, 27 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем та 3 засоби ППО. Від початку вторгнення ворожа армія втратила близько 967 060 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Сьогодні вночі, попри пропозиції повністю припинити вогонь з 12 травня, ворожий дрон атакував цивільний вантажний поїзд у Донецькій області. Поранення отримав машиніст – у нього травмована нога, повідомили в Укрзалізниці.

Загрози життю немає, чоловік госпіталізований. Рух поїздів не зупиняли.

"Попри небезпеку роботи на дільницях поблизу лінії фронту – машиністи Укрзалізниці сміливо продовжують працювати, в бронежилетах та шоломах, з медичними комплектами для надання допомоги, а головне – беручи на себе ризик та відповідальність, адже критично важливо зберігати рух там, де ще є така можливість", – йдеться у повідомленні.

Загалом РФ запустила по Україні 108 ударних дронів, ППО збила близько половини з них.

Ще 30 безпілотників не досягли цілей.

Докладніше – в новині.

Українська розвідка розкрила деталі нової російської крилатої ракети S8000 "Бандероль".

У ракеті присутні іноземні компоненти, зокрема деталі виробництва Китаю, Австралії, Японії, Південної Кореї та інших країн.

Подробиці – в новині.

Україна не дасть Росії приводу звинуватити її в зриві мирного процесу. Вона продовжує наполягати, що якщо Москва справді готова до перемовин, то зобов'язана прийняти пропозицію США та партнерів з Європи про повне припинення вогню, сказав у інтерв'ю РБК-Україна голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Він вважає, що після відповіді президента Володимира Зеленського про те, що він чекатиме на переговорах у Туреччині 15 травня Путіна особисто, м'яч перебуває на боці Росії. Україна – за мир, а не імітацію.

Відповідаючи на запитання, чи готова Україна спілкуватися з кимось, окрім Путіна, Єрмак зазначив: "А вам відомо, хто ще в Росії ухвалює рішення такого рівня і здатний забезпечити їх виконання? Зрозуміло, він делегуватиме технічні та підготовчі етапи – але ми розуміємо, на кого в підсумку все зав'язано".

Американський президент Дональд Трамп анонсував на сьогодні підписання указу, що знизить ціни на рецептурні ліки. Відповідне повідомлення він опублікував у власній соцмережі Truth Social, де веде більшість публічної комунікації.

Трамп висловив здивування тим, що громадяни Сполучених Штатів за ті самі препарати, вироблені тими ж компаніями платили більше, ніж громадяни в інших країнах. Новий указ, за словами президента Трампа, знизить вартість ліків для Штатів і підвищить – для решти світу, що, за словами Трампа, потрібно для вирівнювання глобального фармацевтичного ринку.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу! 
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