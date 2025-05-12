Головне за ніч та ранок понеділка, 12 травня: удар по поїзду на Донеччині, 155 зіткнень, бої на Покровському напрямку

Сьогодні вранці у Білозерці Херсонської області через російську атаку постраждала 10-річна дитина. Внаслідок обстрілу дівчинка з травмами та пораненнями опинилася під завалами зруйнованої оселі.

Рятувальники вивільнили дитину та передали медикам. Вона дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення ніг.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 155 боїв, з них майже половина (70) – на Покровському напрямку.

На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Копанки, Греківка, Нове, Рідкодуб, Колодязі та в напрямку Григорівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Вільне Поле та Новопіль.

Сили оборони уразили 20 районів зосередження особового складу та техніки, 5 артилерійських засобів, склад військових запасів та пункт управління БпЛА російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1170 російських солдатів, 8 танків, 27 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем та 3 засоби ППО. Від початку вторгнення ворожа армія втратила близько 967 060 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Сьогодні вночі, попри пропозиції повністю припинити вогонь з 12 травня, ворожий дрон атакував цивільний вантажний поїзд у Донецькій області. Поранення отримав машиніст – у нього травмована нога, повідомили в Укрзалізниці.

Загрози життю немає, чоловік госпіталізований. Рух поїздів не зупиняли.

"Попри небезпеку роботи на дільницях поблизу лінії фронту – машиністи Укрзалізниці сміливо продовжують працювати, в бронежилетах та шоломах, з медичними комплектами для надання допомоги, а головне – беручи на себе ризик та відповідальність, адже критично важливо зберігати рух там, де ще є така можливість", – йдеться у повідомленні.

Загалом РФ запустила по Україні 108 ударних дронів, ППО збила близько половини з них.

Ще 30 безпілотників не досягли цілей.

Докладніше – в новині.

Українська розвідка розкрила деталі нової російської крилатої ракети S8000 "Бандероль".

У ракеті присутні іноземні компоненти, зокрема деталі виробництва Китаю, Австралії, Японії, Південної Кореї та інших країн.

Подробиці – в новині.

Україна не дасть Росії приводу звинуватити її в зриві мирного процесу. Вона продовжує наполягати, що якщо Москва справді готова до перемовин, то зобов'язана прийняти пропозицію США та партнерів з Європи про повне припинення вогню, сказав у інтерв'ю РБК-Україна голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Він вважає, що після відповіді президента Володимира Зеленського про те, що він чекатиме на переговорах у Туреччині 15 травня Путіна особисто, м'яч перебуває на боці Росії. Україна – за мир, а не імітацію.

Відповідаючи на запитання, чи готова Україна спілкуватися з кимось, окрім Путіна, Єрмак зазначив: "А вам відомо, хто ще в Росії ухвалює рішення такого рівня і здатний забезпечити їх виконання? Зрозуміло, він делегуватиме технічні та підготовчі етапи – але ми розуміємо, на кого в підсумку все зав'язано".

Американський президент Дональд Трамп анонсував на сьогодні підписання указу, що знизить ціни на рецептурні ліки. Відповідне повідомлення він опублікував у власній соцмережі Truth Social, де веде більшість публічної комунікації.

Трамп висловив здивування тим, що громадяни Сполучених Штатів за ті самі препарати, вироблені тими ж компаніями платили більше, ніж громадяни в інших країнах. Новий указ, за словами президента Трампа, знизить вартість ліків для Штатів і підвищить – для решти світу, що, за словами Трампа, потрібно для вирівнювання глобального фармацевтичного ринку.

Докладніше – в новині.

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