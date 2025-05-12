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Росія атакувала в Сумській області авто енергетиків. Загинула людина, поранені троє

Росія атакувала в Сумській області авто енергетиків. Загинула людина, поранені троє
Ворог атакував енергетиків у Сумській області
Фото: Офіс генпрокурора в Facebook

Сьогодні близько 10:30 російська армія атакувала дроном автомобіль Сумиобленерго, що рухався Сумською громадою. Убито 44-річного водія, ще троє енергетиків поранені.

Прокурори та правоохоронці документують наслідки атаки. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. 

"За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", – йдеться у повідомленні. 

  • Росія проігнорувала заклик припинити вогонь із 12 травня, який в суботу оголосили країни "коаліції охочих" у координації зі США. Ворог уночі влаштував масовану повітряну атаку, а також продовжив бити іншими типами озброєння.  
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