Росія атакувала в Сумській області авто енергетиків. Загинула людина, поранені троє

Сьогодні близько 10:30 російська армія атакувала дроном автомобіль Сумиобленерго, що рухався Сумською громадою. Убито 44-річного водія, ще троє енергетиків поранені.

Прокурори та правоохоронці документують наслідки атаки. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", – йдеться у повідомленні.