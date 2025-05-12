На Закарпатті від незаконного продажу врятували унікальний кельтський скарб
На Закарпатті від незаконного продажу врятували унікальний кельтський скарб
Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
У Київській держадміністрації дали чітке роз’яснення щодо підпорядкування структур КМДА і КМВА
У Київській держадміністрації дали чітке роз’яснення щодо підпорядкування структур КМДА і КМВА
​Чиновники, які влаштували застілля на території “Київводоканалу”, були там на нараді, - КМДА
​Чиновники, які влаштували застілля на території “Київводоканалу”, були там на нараді, - КМДА
Папа Римський Лев XIV звинуватив Росію в імперіалістичному вторгненні в Україну та злочинах проти людяності
Папа Римський Лев XIV звинуватив Росію в імперіалістичному вторгненні в Україну та злочинах проти людяності
Вчений-богослов Кирило Говорун: “На конклаві може бути сюрприз”
Вчений-богослов Кирило Говорун: “На конклаві може бути сюрприз”
МЗС України відреагувало на жорстке затримання у центрі Будапешта українського ексдипломата за “шпигунство”
МЗС України відреагувало на жорстке затримання у центрі Будапешта українського ексдипломата за “шпигунство”
Трамп: Україна має погодитися на пропозицію Путіна про зустріч у Туреччині
Трамп: Україна має погодитися на пропозицію Путіна про зустріч у Туреччині
Жінка в церкві нехай мовчить? Чи справді християнство є чоловічою релігією?
Жінка в церкві нехай мовчить? Чи справді християнство є чоловічою релігією?
ГоловнаСуспільствоВійна

Єрмак відповів, чи готова Україна спілкуватися з кимось, окрім Путіна

Київ не дасть Росії можливості звинуватити себе в зриві мирного процесу. 

Єрмак відповів, чи готова Україна спілкуватися з кимось, окрім Путіна
Андрій Єрмак
Фото: Telegram/Андрій Єрмак

Україна не дасть Росії приводу звинуватити її в зриві мирного процесу. Вона продовжує наполягати, що якщо Москва справді готова до перемовин, то зобов'язана прийняти пропозицію США та партнерів з Європи про повне припинення вогню, сказав у інтерв'ю РБК-Україна голова Офісу президента Андрій Єрмак

Він вважає, що після відповіді президента Володимира Зеленського про те, що він чекатиме на переговорах у Туреччині 15 травня Путіна особисто, м'яч перебуває на боці Росії. Україна – за мир, а не імітацію. 

"Ми роками вели переговори з агресором і знаємо, як вони вміють тягнути час. Україна понад усе прагне справедливого і міцного миру. І ми прямо говоримо про це на всіх рівнях. Саме тому ми постійно наголошуємо: Україна готова до будь-яких форматів переговорів. Ми не дамо Росії приводу звинуватити нас у зриві мирного процесу", – сказав він. 

Відповідаючи на запитання про те, чи готова Україна спілкуватися з кимось, окрім Путіна: Єрмак відповів: "А вам відомо, хто ще в Росії ухвалює рішення такого рівня і здатний забезпечити їх виконання? Зрозуміло, він делегуватиме технічні та підготовчі етапи – але ми розуміємо, на кого в підсумку все зав'язано".

Вимога припинити вогонь з 12 травня

За результатами засідання коаліції охочих у Києві та в тісній координації з президентом США Україна і партнери вимагають від Росії повністю припинити вогонь із 12 травня. Інакше буде посилення санкцій.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies