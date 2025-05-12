Єрмак відповів, чи готова Україна спілкуватися з кимось, окрім Путіна

Україна не дасть Росії приводу звинуватити її в зриві мирного процесу. Вона продовжує наполягати, що якщо Москва справді готова до перемовин, то зобов'язана прийняти пропозицію США та партнерів з Європи про повне припинення вогню, сказав у інтерв'ю РБК-Україна голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Він вважає, що після відповіді президента Володимира Зеленського про те, що він чекатиме на переговорах у Туреччині 15 травня Путіна особисто, м'яч перебуває на боці Росії. Україна – за мир, а не імітацію.
"Ми роками вели переговори з агресором і знаємо, як вони вміють тягнути час. Україна понад усе прагне справедливого і міцного миру. І ми прямо говоримо про це на всіх рівнях. Саме тому ми постійно наголошуємо: Україна готова до будь-яких форматів переговорів. Ми не дамо Росії приводу звинуватити нас у зриві мирного процесу", – сказав він.
Відповідаючи на запитання про те, чи готова Україна спілкуватися з кимось, окрім Путіна: Єрмак відповів: "А вам відомо, хто ще в Росії ухвалює рішення такого рівня і здатний забезпечити їх виконання? Зрозуміло, він делегуватиме технічні та підготовчі етапи – але ми розуміємо, на кого в підсумку все зав'язано".
Вимога припинити вогонь з 12 травня
За результатами засідання коаліції охочих у Києві та в тісній координації з президентом США Україна і партнери вимагають від Росії повністю припинити вогонь із 12 травня. Інакше буде посилення санкцій.
- Москва відповіді на пропозицію перемир'я не дала. Натомість Путін у виступі посеред ночі вирішив запропонувати Україні переговори 15 травня у Туреччині.
- Позиція Києва полягала в тому, що спершу повинно бути припинення вогню як демонстрація серйозності прагнення до миру, потім – розмови. Цю ж позицію підтримав і американський спецпредставник Кіт Келлог. Але – не Дональд Трамп, який вчора вимагав "негайної" згоди України на зустріч із Росією.
- Український президент Володимир Зеленський чекає на Путіна 15 числа в Туреччині особисто.