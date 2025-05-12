У Запорізькій області унаслідок агресії Росії поранені двоє жінок

Росіяни завдали по області 494 удари.

Внаслідок ворожих ударів по с.Павлівка Василівського району Запорізької області поранення отримали жінки віком 75 та 56 років.

Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, загалом упродовж доби окупанти завдали 494 удари по 16 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ здійснили 6 авіаційних ударів по Степовому, Гуляйполю, Малинівці та Залічничному.314 БпЛА різної модифікації атакували Малокатеринівку, Лобкове, Степове, Гуляйполе, Верхню Тирсу, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

6 обстрілів з РСЗВ накрили Жовту Кручу, Степове, Щербаки, Новодарівку та Новоандріївку.

168 артобстрілів завдано по території Лобкового, Степового, Павлівки, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Надійшло 4 повідомлення про руйнування житлових будинків, квартир та господарських споруд.