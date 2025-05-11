На Херсонщині на міні підірвався ще один мешканець

У Велетенському Херсонської області на міні підірвався місцевий житель.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

54-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму.

Його доправили до лікарні, де зараз медики проводять обстеження та надають необхідну допомогу.

“Нагадуємо про важливість дотримання основних правил мінної безпеки: не підходьте, не чіпайте! Бачите щось підозріле — одразу телефонуйте на 101 або 102”, ‒ зазначили в ОВА.

У селі Зарічне Старосалтівської громади Харківської області 11-річний хлопчик підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Наразі лікарі надають йому необхідну допомогу.