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На Херсонщині на міні підірвався ще один мешканець

54-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму. 

На Херсонщині на міні підірвався ще один мешканець
Фото: ДСНС

У Велетенському Херсонської області на міні підірвався місцевий житель.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

54-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму. 

Його доправили до лікарні, де зараз медики проводять обстеження та надають необхідну допомогу.

“Нагадуємо про важливість дотримання основних правил мінної безпеки: не підходьте, не чіпайте! Бачите щось підозріле — одразу телефонуйте на 101 або 102”, ‒ зазначили в ОВА. 

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У селі Зарічне Старосалтівської громади Харківської області 11-річний хлопчик підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Наразі лікарі надають йому необхідну допомогу.
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