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Гору Піп Іван засніжило, температура повітря -6°С

Протягом доби випало близько 5 см. снігу.

Гору Піп Іван засніжило, температура повітря -6°С
Фото: ДСНС Івано-Франківщини

Уранці 11 травня на  одній із найвищих вершин Українських Карпат знову випав сніг. Температура  повітря — -6°С. 

Про це повідомляють у ДСНС Івано-Франківської області.

"Станом на 07:25, 11.05.2025 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена, падає сніг. Вітер північний 6 м./с.Температура повітря -6°С. Протягом доби випало близько 5 см. снігу", — розповіли рятувальники.

У ДСНС застерігають, що туристам краще бути обережними під час мандрівок: "Вирушаючи в гори, стежте за оновленнями прогнозу погоди та обов'язково завантажте застосунок "Порятунок у горах", — наголошують рятувальники.

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