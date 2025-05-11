Гору Піп Іван засніжило, температура повітря -6°С

Уранці 11 травня на одній із найвищих вершин Українських Карпат знову випав сніг. Температура повітря — -6°С.

Про це повідомляють у ДСНС Івано-Франківської області.

"Станом на 07:25, 11.05.2025 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена, падає сніг. Вітер північний 6 м./с.Температура повітря -6°С. Протягом доби випало близько 5 см. снігу", — розповіли рятувальники.

У ДСНС застерігають, що туристам краще бути обережними під час мандрівок: "Вирушаючи в гори, стежте за оновленнями прогнозу погоди та обов'язково завантажте застосунок "Порятунок у горах", — наголошують рятувальники.