Папа Римський Лев XIV звинуватив Росію в імперіалістичному вторгненні в Україну та злочинах проти людяності

Новообраний Папа Римський Лев XIV звинуватив Росію в агресії проти України, що супроводжується злочинами проти людяності і закликав РФ скласти зброю.

Про це Папа Римський заявив в інтерв'ю перуанському виданню Semanario Expresión, пише "РБК-Україна".

Понтифік назвав дії Москви "справжнім вторгненням, імперіалістичним за своєю природою", підкресливши, що Росія прагне захопити українську територію задля посилення власної влади.

"З моєї точки зору, це (війна - ред.) справжнє імперіалістичне вторгнення, де Росія хоче завоювати територію з міркувань сили і власної переваги через її стратегічне розташування, а також через велику цінність того, що Україна має для Росії в культурному, історичному і промисловому плані. Це вже доведено, в Україні відбуваються злочини проти людяності. Ми повинні молитися Богу за мир, але я думаю, що ми також повинні бути яснішими", — заявив Лев XIV.

За словами понтифіка, "навіть деякі політики в нашій країні не хочуть визнавати жахи цієї війни і зло, яке чинить Росія всіма своїми діями там, в Україні". Він підреклив, що це "ситуація, яка волає до неба, яка шукає рішення".

"І я думаю, що всі ми повинні багато наполягати на просуванні миру, на тому, щоб скласти зброю. Сьогодні ми вже не можемо вдаватися до зброї для вирішення проблем. І ми повинні шукати інші методи, і дай Боже, щоб, принаймні на цей час, була пауза в усьому цьому насильстві, чи то через Страсні тижні, чи то через те, що так багато невинних людей гине, гине через цю несправедливу агресію", — зазначив Папа Римський.