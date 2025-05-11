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Російська армія атакувала Дніпрпетровщину КАБами та безпілотниками

Також ворог бив з важкої артилерії.

Ворожа армія упродовж минулої доби атакувала Дніпропетровську область безпілотниками, КАБами та била з важкої артилерії. Пошкоджень зазнали будівлі.

Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"На область ворог скерував БпЛА. 2 з них збили оборонці неба. Через атаку в Українській громаді, що на Синельниківщині, потрощило вікна на одній з ферм", — ідеться у повідомленні.

По Новопавлівській громаді Нікопольщини росіяни атакували КАБами. Наслідки ударів з'ясовують фахівці.

По Мирівській, Покровській та Марганецькій громадам Нікопольського району росіяни цілили з важкої артилерії, РСЗВ "Град", FPV-дронами. В результаті там пошкоджений приватний будинок. Інші території обстежують.
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