Тютюнові вироби зловмисники мали намір перевезти до Польщі у вагоні вантажного потягу.

У «Ягодині» прикордонники виявили контрабандні цигарки на майже пів мільйона гривень.

Як зазначає прикордонна служба, тютюнові вироби зловмисники мали намір перевезти через українсько-польський кордон у вагоні вантажного потягу через пункт пропуску для залізничного сполучення «Ягодин».

Охоронці кордону Волинського загону, отримавши від оперативників загону інформацію про можливе переміщення підакцизних товарів із приховуванням від контролю, поглиблено оглянули вантажний потяг, що учора прямував на виїзд з України.

В результаті перевірки прикордонники разом зі співробітниками УСБУ в області та митниками виявили 5000 пачок безакцизних сигарет. Орієнтовна вартість знайденого курива становить майже 500 тисяч гривень.

Товар вилучили детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області.

Тривають заходи зі встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності.