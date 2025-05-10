Внаслідок чергових ворожих ударів по Купʼянщині постраждали троє мирних мешканців, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 10 травня, починаючи з 15:30, російські військові завдали серії авіаударів по Купʼянську. У місті пошкоджено житлові будинки та автомобіль.

Внаслідок влучання одного з КАБів постраждали двоє мирних мешканців: 52-річний чоловік та 76-річна жінка зазнали гострої реакції на стрес.

Крім того, близько 18:50 росіяни вдарили FPV-дроном по с. Благодатівка Купʼянського району. Зафіксовано влучання поруч з житловим будинком. У 69-річної жінки — гострий шок.