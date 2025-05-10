Трамп прокоментував заяву посольства США про ймовірну повітряну атаку
Трамп прокоментував заяву посольства США про ймовірну повітряну атаку
Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
​Чиновники, які влаштували застілля на території “Київводоканалу”, були там на нараді, - КМДА
​Чиновники, які влаштували застілля на території “Київводоканалу”, були там на нараді, - КМДА
У Київській держадміністрації дали чітке роз’яснення щодо підпорядкування структур КМДА і КМВА
У Київській держадміністрації дали чітке роз’яснення щодо підпорядкування структур КМДА і КМВА
На Закарпатті від незаконного продажу врятували унікальний кельтський скарб
На Закарпатті від незаконного продажу врятували унікальний кельтський скарб
У Києві відбулося засідання "коаліції охочих" (оновлено)
У Києві відбулося засідання "коаліції охочих" (оновлено)
Командувача британського Королівського флоту відсторонили від обов'язків
Командувача британського Королівського флоту відсторонили від обов'язків
Мерц, Макрон, Стармер та Туск їдуть в Україну
Мерц, Макрон, Стармер та Туск їдуть в Україну
Обшуки у Нацгвардії: у МВС відсторонили шістьох посадовців
Обшуки у Нацгвардії: у МВС відсторонили шістьох посадовців
ГоловнаСуспільствоВійна

NYT: США дозволили Німеччині передати Україні 125 далекобійних артилерійських ракет та 100 ракет ППО Patriot

Оскільки ця зброя виробляється у США, раніше Німеччина не могла за власної волі передати її Україні.

NYT: США дозволили Німеччині передати Україні 125 далекобійних артилерійських ракет та 100 ракет ППО Patriot
Ілюстративне фото: ЗРК Patriot
Фото: Twitter / Мартін Єгер

У п'ятницю чиновник Конгресу заявив, що Сполучені Штати схвалили передачу Німеччиною 125 далекобійних артилерійських ракет та 100 ракет ППО Patriot Україні. 

Про це повідомляє видання The New York Times. 

Як зазначає видання, критично необхідна зброя виробляється у Сполучених Штатах і не може бути експортована – навіть якщо вона належить іншій країні – без схвалення уряду США.

Support LB.ua

Нагадаємо, новий федеральний уряд Німеччини планує засекретити більшість поставок зброї Україні. Депутатів Бундестагу інформуватимуть про допомогу Києву на закритих засіданнях комітету з питань оборони.

Сьогодні канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну і хоче залишитися в лідерах із допомоги. Канцлер зауважив, що допомогу Києву будуть обговорювати не публічно, а внутрішньо.
Теми: , , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies