Мерц: Німеччина продовжить підтримувати Україну і хоче залишитися в лідерах із допомоги

Канцлер зауважив, що допомогу Києву будуть обговорювати не публічно, а внутрішньо.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запевнив, що зробить усе, аби його держава, а також Франція, Польща і Британія залишилися лідерами у допомозі Україні.

Про це він сказав на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським, Еммануелем Макроном, Дональдом Туском і Кіром Стармером 10 травня у Києві.

Мерц сказав, що продовжить підтримувати нашу державу, як і його попередник Олаф Шольц. Канцлер зауважив, що допомогу Києву будуть обговорювати не публічно, а внутрішньо.

«Ці рішення ми будемо ухвалювати разом, коли час настане», - відповів канцлер на запитання журналістів про далекобійні ракети Taurus для Києва.

Володимир Зеленський подякував Німеччині за надані системи ППО і додав, що не буде озвучувати про кількісну допомогу, але українська сторона, за його слвоами, знає про терміни постачань.