Мерц: Німеччина продовжить підтримувати Україну і хоче залишитися в лідерах із допомоги

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запевнив, що зробить усе, аби його держава, а також Франція, Польща і Британія залишилися лідерами у допомозі Україні.
Про це він сказав на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським, Еммануелем Макроном, Дональдом Туском і Кіром Стармером 10 травня у Києві.
Мерц сказав, що продовжить підтримувати нашу державу, як і його попередник Олаф Шольц. Канцлер зауважив, що допомогу Києву будуть обговорювати не публічно, а внутрішньо.
«Ці рішення ми будемо ухвалювати разом, коли час настане», - відповів канцлер на запитання журналістів про далекобійні ракети Taurus для Києва.
Володимир Зеленський подякував Німеччині за надані системи ППО і додав, що не буде озвучувати про кількісну допомогу, але українська сторона, за його слвоами, знає про терміни постачань.
- 10 травня стало відомо, що новий федеральний уряд Німеччини планує значно обмежити публічну інформацію про постачання зброї Україні. Мета такого рішення — позбавити росіян військової переваги у війні проти України та зменшити суспільні дебати навколо постачання озброєння.