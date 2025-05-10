​Чиновники, які влаштували застілля на території “Київводоканалу”, були там на нараді, - КМДА
​Чиновники, які влаштували застілля на території “Київводоканалу”, були там на нараді, - КМДА
Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
Вчений-богослов Кирило Говорун: “На конклаві може бути сюрприз”
Вчений-богослов Кирило Говорун: “На конклаві може бути сюрприз”
Папа Лев XIV: що його обрання значить для України?
Папа Лев XIV: що його обрання значить для України?
Шахи: легендарний Іванчук здивував в Ісландії та переміг в Іспанії
Шахи: легендарний Іванчук здивував в Ісландії та переміг в Іспанії
Актори і акторки Молодого театру зі сцени заявили про сексуальне насильство з боку директора Андрія Білоуса
Актори і акторки Молодого театру зі сцени заявили про сексуальне насильство з боку директора Андрія Білоуса
Трамп прокоментував заяву посольства США про ймовірну повітряну атаку
Трамп прокоментував заяву посольства США про ймовірну повітряну атаку
На Закарпатті від незаконного продажу врятували унікальний кельтський скарб
На Закарпатті від незаконного продажу врятували унікальний кельтський скарб
Дрони під Москвою. Важливо бити не лише по військових заводах, а й по моралі ворога
Дрони під Москвою. Важливо бити не лише по військових заводах, а й по моралі ворога
ГоловнаСуспільствоВійна

Мерц: Німеччина продовжить підтримувати Україну і хоче залишитися в лідерах із допомоги

Канцлер зауважив, що допомогу Києву будуть обговорювати не публічно, а внутрішньо. 

Мерц: Німеччина продовжить підтримувати Україну і хоче залишитися в лідерах із допомоги
Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запевнив, що зробить усе, аби його держава, а також Франція, Польща і Британія залишилися лідерами у допомозі Україні.

Про це він сказав на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським, Еммануелем Макроном, Дональдом Туском і Кіром Стармером 10 травня у Києві.

Support LB.ua

Мерц сказав, що продовжить підтримувати нашу державу, як і його попередник Олаф Шольц. Канцлер зауважив, що допомогу Києву будуть обговорювати не публічно, а внутрішньо. 

«Ці рішення ми будемо ухвалювати разом, коли час настане», - відповів канцлер на запитання журналістів про далекобійні ракети Taurus для Києва.

Володимир Зеленський подякував Німеччині за надані системи ППО і додав, що не буде озвучувати про кількісну допомогу, але українська сторона, за його слвоами, знає про терміни постачань.

  • 10 травня стало відомо, що новий федеральний уряд Німеччини планує значно обмежити публічну інформацію про постачання зброї Україні. Мета такого рішення — позбавити росіян військової переваги у війні проти України та зменшити суспільні дебати навколо постачання озброєння.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies