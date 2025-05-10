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Обшуки у Нацгвардії: у МВС відсторонили шістьох посадовців

НАБУ вже другий день проводить обшуки у посадовців Нацгвардії.

Обшуки у Нацгвардії: у МВС відсторонили шістьох посадовців
Олександр Півненко
Фото: Wikimedia

Співробітники НАБУ 9 та 10 травня проводять обшуки у низки посадовців Національної гвардії України. Сьогодні у МВС заявили про відсторонення шістьох посадовців та сприяння слідству.

Про це пише ZN.UA з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Відомо, що детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в рамках справи відкритої за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
  • ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом);
  • ч. 3 та ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Зокрема, детективи  НАБУ прийшли з обшуками додому до командувача Нацгвардії бригадного генерала Олександра Півненка, директора Департаменту логістики ГУ НГУ полковника Сергія Гриценка, директора Департаменту логістики ГУ НГУ полковника Миколи Модлінського, заступника директора Департаменту логістики – начальника управління автомобільної та бронетанкової техніки ГУ НГУ полковника Олександра Калатинця, начальника управління розквартирування і капбудівництва полковника Дениса Ганаза та начальника Центральної бази виробничо-технологічної комплектації НГУ (м. Київ) полковника Володимира Федоровського.

Обшуки також відбуваються у службових приміщеннях Центральної бази забезпечення ГУ НГУ.

За даними слідства, командувач Нацгвардії, змовившись з іншими посадовцями, міг отримати хабар у розмірі 190 млн грн. 

Підозрювані могли отримати кошти за сприяння укладання договорів та визнання переможцями конкретних підприємців під час закупівлі товарів робіт та послуг, замовником яких була Центральна база виробничо-технологічної комплектації Нацгвардії. Мова йде про отримання автівки Toyota RAV-4 2023 року та нежитлове приміщення у понад 70 квадратних метрів в Києві.

Крім того, обшуки у Гриценка, Калатинця, а також заступника командувача НГУ бригадного генерала Олександра Білоуса, відбуваються у рамках ще однієї справи, відкритої за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 ККУ.

У цьому випадку слідство отримало інформацію, що вказані посадовці можливо змовились із ТОВ "БП ЕКСІМ СВІТОВА ОБОРОНА" та розтратили 199 млн грн грошей Нацгвардії. За даними слідства, фігурантів підозрюють у закупівлі за завищеними цінами гусеничних бронетранспортерів серії FV.

У свою чергу у МВС заявили про відсторонення з посад шістьох посадовців керівної ланки напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії.

"МВС призначило службове розслідування. Надається повне сприяння слідству", — заявили у поліції.
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