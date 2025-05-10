Лубінець: окупанти порушують релігійні права кримських політв’язнів

Омбудсман Дмитро Лубінець закликав світову спільноту посилити тиск на Росію для припинення порушення релігійних прав кримських політв’язнів, а також звільнення незаконно утримуваних росіянами громадян України.

Про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив у соцмережах.

Омбудсман наголошує, що у російських колоніях політв’язням перешкоджають у забезпеченні релігійних прав. Також, громадяни України, яких Росія незаконно утримує за фальсифікованими звинуваченнями і примусово перемістила з тимчасово окупованого Криму, перебувають у місцях несвободи.

Незаконно ув'язнені систематично зазнають утисків і порушень основоположних прав.

Черговим порушенням з боку РФ стала заборона виконувати відповідні до Ісламу щоденні молитви, які є обов’язковими. Відомо, що громадському кримськотатарському журналісту Ремзі Бекірову створюють умови, за якими неможливо здійснювати свої релігійні потреби.

Як зазначає Лубінець, через спроби помолитися вірян відправляють до штрафного ізолятора. Не погодившись на таке ставлення, Бекіров спробував подати скаргу на дії працівників колонії та оскаржити поміщення до ізолятора, проте її відхилили, а ставлення до нього погіршилось.

Омбудсман розповідає, це не поодинокі випадки: "До нашого Офісу неодноразово звертались родичі інших політв’язнів зі скаргами, щодо тиску на людей, які намагаються в умовах несвободи дотримуватись релігійних принципів. Також зафіксовано випадки перешкоджання у прийомі їжі під час розговіння після посту, а також у виконанні обов’язкових п’ятничних молитов та дотриманні інших релігійних норм".

Таке поводження розцінюється як тортури і порушує ряд основоположних свобод у міжнародному праві.

Омбудсман закликав світову спільноту відреагувати на порушення прав громадян з тимчасово захоплених територій, посилити тиск на Росію для припинення порушення релігійних прав у місцях несвободи та звільнення кримських політв’язнів і всіх незаконно утримуваних громадян України.