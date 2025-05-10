Упродовж минулої доби російські окупанти 10 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Унаслдіок терору РФ загинули дві людини.
Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
У Рівному Мирноградської громади Покровського району загинула людина.
У Рай-Олександрівці Миколаївської громади Краматорського району пошкоджено 7 будинків. У Миколайпіллі Дружківської громади поранено людину.
У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку, 3 приватні будинки і газогін.
У Сіверську Бахмутського району 1 людина загинула, пошкоджено будинок.
Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуювали 170 людей, у тому числі 25 дітей.
- Російські окупанти завдали чергового удару по Костянтинівці Донецької області, одна людина отримала поранення, у будинках виникли пожежі.