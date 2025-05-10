Унаслідок російського обстрілу у Херсоні загинула людина

Уранці 10 травня російські військові атакували Дніпровський район Херсона дроном. Унаслідок атаки загинув чоловік.

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Близько 7:00 російські військові атакували з дрона жителя Херсона у Дніпровському районі. На жаль, внаслідок вибуху чоловік дістав важкі травми. Він загинув на місці. Щирі співчуття рідним та близьким", — пише він.