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Унаслідок російського обстрілу у Херсоні загинула людина

Росіяни атакували Херсон дроном.

Унаслідок російського обстрілу у Херсоні загинула людина
обстріл Херсона
Фото: Олександр Прокудін

Уранці 10 травня російські військові атакували Дніпровський район Херсона дроном. Унаслідок атаки загинув чоловік. 

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Близько 7:00 російські військові  атакували з дрона жителя Херсона у Дніпровському районі. На жаль, внаслідок вибуху чоловік дістав важкі травми. Він загинув на місці. Щирі співчуття рідним та близьким", — пише він.
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