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Унаслідок російських обстрілів у Запорізькій області поранені 3 людини

Ворог завдав 284 удари.

Унаслідок російських обстрілів у Запорізькій області поранені 3 людини
Фото: Запорізька ОВА

Впродовж доби окупанти завдали 284 удари по 13 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок ворожих атак на Запорізький район троє людей постраждали. 

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"170 БпЛА різної модифікації атакували Малокатеринівку, Біленьке, Новояковлівку, Новобойківське, Магдалинівку, Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку. 3 обстріли з РСЗВ накрили Щербаки та Новодарівку", — пише він.

111 артобстрілів завдано по території Кам’янського, Павлівки, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки. 

Надійшло 10 повідомлень про руйнування та пошкодження квартир, приватних будинків та іншого майна.
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