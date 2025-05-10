Прем'єрка Італії дистанційно візьме участь у саміті "коаліції рішучих"

Пресслужба італійського уряду повідомила про намір прем'єр-міністерки Джорджи Мелоні взяти участь засобами відеозв'язку у зустрічі так званої "коаліції охочих" 10 травня, офлайн-частина якої відбудеться у Києві.

Як пише "Європейська правда", у Римі підтвердили, що лідерка о 10:30 за київським часом буде залучена до "конференції щодо миру та безпеки в Україні".

В український столиці у суботу запроваджено транспортні обмеження, які свідчать про прибуття до міста іноземних делегацій. За словами президента Франції Емманюеля Макрона, відбудеться саміт у гібридному форматі: частина європейських лідерів прибудуть до Києва особисто, частина доєднаються дистанційно.