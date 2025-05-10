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Президент Болгарії заявив, що Україна "приречена" не виграти у Росії

Румен Радев проти підтримки нашої країни з боку ЄС.

Президент Болгарії заявив, що Україна "приречена" не виграти у Росії
Президент Болгарії Румен Радев
Фото: EPA/UPG

Прагнення України перемогти Росію "приречене", а Європейський Союз вкладає ресурси у марну справу. Такі заяви 9 травня на своїй сторінці у Facebook зробив президент Болгарії Румен Радев.

Як пише Politico, глава держави переконаний, що Європа "не має свого бачення завершення війни та встановлення миру", а "потік зброї для Києва не наблизить його до перемоги, навпаки призводячи до більшої кількості жертв, руйнувань та втрачених територій".

Радев також звинуватив ЄС у "страху перед миром, бо його повернення означатиме, що увага суспільства знову буде на тих кризах, які тліють в країнах та спільнотах". 

Журналісти звернули увагу, що свої суголосні російським наративам коментарі Радев вирішив оприлюднити саме у кремлівський "день перемоги". 

Посада президента у Болгарії зазвичай має лише церемоніальне значення, але через парламентську кризу та слабкість виконавчої влади нинішній лідер отримав в країні значний вплив. Радев неодноразово заявляв, що проти постачання зброї для України, та повторював російські тези щодо війни. 
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