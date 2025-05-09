Зеленський запровадив санкції проти фізосіб і фірм із Росії, Китаю, Ірану та Узбекистану

Володимир Зеленський вів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти низки фізичних і юридичних осіб.
Відповідний указ оприлюднили на сайті глави держави.
Під санкції потрапили 58 фізичних осіб і 74 компанії з РФ, Ірану, Китаю, Узбекистану.
Серед них - Грант Акопов, керівник групи великих виробництв, інжинірингових та консалтингових структур, зокрема, з технічного переозброєння машинобудівних підприємств РФ та СНД; Петро Ващенко, гендиректор інженерного центру «Уніматік», одного з найбільших в РФ виробників та постачальників металообробних верстатів, інструментів; Євген Дудуєв ,очільник підприємства «Волга станки»; Владислав Івочкін, керівник компанії «ІПК «Фінвал», яка перепродує вертати «Вологодському оптико-механічному заводу» для іиробництва прицілів «Сосна-У» для танків «Прорив» та інші.
Санкції торкнулися Арзамаського дослідноконструкторського бюро "Імпульс", що працює на російський ОПК, виробничого об'єднання Форт", науково-дослідного інститутутехнічних систем "Сінвент", особливого конструкторськотехнологічного бюро "Омега", Самарського металургійного заводу, Всеросійського інституту легких сплавів та ін.
- На урядовому сайті Великої Британії розмістили повідомлення про запровадження найбільшого пакету санкцій проти російського нафтового "тіньового флоту".
- Тим часом YouTube заблокував канали Олексія Арестовича та інших фігурантів санкцій РНБО.