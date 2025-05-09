Зеленський запровадив санкції проти фізосіб і фірм із Росії, Китаю, Ірану та Узбекистану

Усього в переліку - 58 фізичних осіб і 74 компанії.

Володимир Зеленський вів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти низки фізичних і юридичних осіб.

Відповідний указ оприлюднили на сайті глави держави.

Під санкції потрапили 58 фізичних осіб і 74 компанії з РФ, Ірану, Китаю, Узбекистану.

Серед них - Грант Акопов, керівник групи великих виробництв, інжинірингових та консалтингових структур, зокрема, з технічного переозброєння машинобудівних підприємств РФ та СНД; Петро Ващенко, гендиректор інженерного центру «Уніматік», одного з найбільших в РФ виробників та постачальників металообробних верстатів, інструментів; Євген Дудуєв ,очільник підприємства «Волга станки»; Владислав Івочкін, керівник компанії «ІПК «Фінвал», яка перепродує вертати «Вологодському оптико-механічному заводу» для іиробництва прицілів «Сосна-У» для танків «Прорив» та інші.

Санкції торкнулися Арзамаського дослідноконструкторського бюро "Імпульс", що працює на російський ОПК, виробничого об'єднання Форт", науково-дослідного інститутутехнічних систем "Сінвент", особливого конструкторськотехнологічного бюро "Омега", Самарського металургійного заводу, Всеросійського інституту легких сплавів та ін.