Боєприпаси виявили на присадибній ділянці у селі Овсяниківка.

На Кіровоградщині сапери ДСНС вилучили та знищили 6 фугасних реактивних мін калібру 158 мм часів Другої світової війни.

Як зазначають рятувальники, застарілі боєприпаси виявили на присадибній ділянці у с. Овсяниківка Катеринівської громади.

Якщо ви побачили підозрілий предмет:

не наближайтеся;

не чіпайте;

відійдіть на безпечну відстань (не менше, ніж 100 м);

телефонуйте «101».

Нещодавно на Волині сапери ДСНС виявили понад десяток боєприпасів часів Першої світової війни. Місцеві мешканці звернулися до фахівців з розмінування з проханням обстежити місцевість, де під час Першої світової війни проходила лінія оборони.