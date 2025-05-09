На Кіровоградщині сапери ДСНС вилучили та знищили 6 фугасних реактивних мін калібру 158 мм часів Другої світової війни.
Як зазначають рятувальники, застарілі боєприпаси виявили на присадибній ділянці у с. Овсяниківка Катеринівської громади.
Якщо ви побачили підозрілий предмет:
- не наближайтеся;
- не чіпайте;
- відійдіть на безпечну відстань (не менше, ніж 100 м);
- телефонуйте «101».
Нещодавно на Волині сапери ДСНС виявили понад десяток боєприпасів часів Першої світової війни. Місцеві мешканці звернулися до фахівців з розмінування з проханням обстежити місцевість, де під час Першої світової війни проходила лінія оборони.