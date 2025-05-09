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На Кіровоградщині сапери ДСНС вилучили 6 фугасних мін часів Другої світової війни

Боєприпаси виявили на присадибній ділянці у селі Овсяниківка.

На Кіровоградщині сапери ДСНС вилучили 6 фугасних мін часів Другої світової війни
Фото: ДСНС

На Кіровоградщині сапери ДСНС вилучили та знищили 6 фугасних реактивних мін калібру 158 мм часів Другої світової війни.

Як зазначають рятувальники, застарілі боєприпаси виявили на присадибній ділянці у с. Овсяниківка Катеринівської громади.

Якщо ви побачили підозрілий предмет:

  • не наближайтеся;
  • не чіпайте;
  • відійдіть на безпечну відстань (не менше, ніж 100 м);
  • телефонуйте «101».

Нещодавно на Волині сапери ДСНС виявили понад десяток боєприпасів часів Першої світової війни. Місцеві мешканці звернулися до фахівців з розмінування з проханням обстежити місцевість, де під час Першої світової війни проходила лінія оборони.
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