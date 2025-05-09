У Львові міністри закордонних справ ЄС схвалили створення Cпецтрибуналу щодо злочинів Росії проти України

Наступного тижня в Люксембурзі формалізують схвалення цього процесу між Радою Європи та Україною.

Міністри закордонних справ ЄС схвалили створення Cпецтрибуналу щодо злочинів Росії проти України.

Про це йдеться у “Львівській заяві Коаліції держав зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України”, яка розміщена на сайті МЗС України:

Ми вітаємо завершення технічної роботи над проєктами правових інструментів, необхідних для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України в рамках Ради Європи.

Ми підтверджуємо критичну важливість Спеціального трибуналу у здійсненні правосуддя шляхом притягнення до відповідальності тих, хто несе найбільшу відповідальність за цей найтяжчий міжнародний злочин, скоєний проти України.

Ми підкреслюємо, що після створення, Спеціальний трибунал, відповідно до свого Статуту, здійснюватиме судочинство у повній повазі до міжнародного права та прав людини з метою забезпечення відповідальності за злочин агресії та зміцнення міжнародного правопорядку.

Ми висловлюємо вдячність усім, хто активно долучився до підготовчої роботи над проєктами правових документів, необхідних для створення Спеціального трибуналу, зокрема, юридичним радникам, які брали участь у роботі Коаліції держав.

Ми підкреслюємо центральну роль Ради Європи у створенні Спеціального трибуналу та визнаємо значний внесок Європейської Комісії та Європейської служби зовнішньої діяльності, включно з їхньою роботою над проєктом Угоди між Україною та Радою Європи про заснування Спеціального трибуналу, проєктом Статуту Спеціального трибуналу та проєктом Розширеної часткової угоди, що визначає умови підтримки Спеціального трибуналу, включно з його фінансуванням та іншими адміністративними аспектами.

Ми підтверджуємо нашу незмінну відданість процесу створення Спеціального трибуналу в рамках Ради Європи, якнайшвидшому початку його діяльності та підтримці його ефективного функціонування.

З метою розширення міжнародної підтримки Спеціального трибуналу закликаємо інші держави та міжнародні організації приєднатися до наших зусиль та активно сприяти діяльності Спеціального трибуналу.

Ті з нас, хто представляють держави-учасниці Ради Європи, з нетерпінням чекаємо на засідання Комітету міністрів Ради Європи в Люксембурзі 13-14 травня 2025 року, яке стане наступним кроком на шляху до формалізації створення Спеціального трибуналу в рамках Ради Європи.

Ця заява була узгоджена в присутності Каї Каллас, Високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки - віцепрезидентки Європейської комісії та Майкла МакГрата, Комісара Європейського Союзу з питань демократії, правосуддя, верховенства права та захисту прав споживачів.