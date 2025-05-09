У Костянтинівці на Донеччині рятувальники завершили розбір завалів після російського авіаудару 7 травня, передає ДСНС.

Майже дві доби тривали аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці частково зруйнованої 9-поверхівки. З-під завалів надзвичайники вилучили тіло жінки.

Розібрано 402 тони зруйнованих конструкцій.

Загалом внаслідок ворожого авіаудару по житлових кварталах міста 7 травня загинула одна людина, ще 14 — поранені.