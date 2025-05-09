Знову чорний дим: кардинали сьогодні не обрали нового Папу Римського (оновлено)
Знову чорний дим: кардинали сьогодні не обрали нового Папу Римського (оновлено)
Як не пропустити проблеми з серцем — пояснює кардіологиня Наталія Волкова
Як не пропустити проблеми з серцем — пояснює кардіологиня Наталія Волкова
Папа Лев XIV: що його обрання значить для України?
Папа Лев XIV: що його обрання значить для України?
Друга світова в українському кіно: пропаганда, білі плями і туманне майбутнє
Друга світова в українському кіно: пропаганда, білі плями і туманне майбутнє
Дрони під Москвою. Важливо бити не лише по військових заводах, а й по моралі ворога
Дрони під Москвою. Важливо бити не лише по військових заводах, а й по моралі ворога
Росіяни порушили самопроголошене "путінське перемир'я"
Росіяни порушили самопроголошене "путінське перемир'я"
У Ватикані обрали нового Папу - американця Роберта Френсіса Превоста (оновлення)
У Ватикані обрали нового Папу - американця Роберта Френсіса Превоста (оновлення)
Reuters: Україна розглядає відмову від долара як референсної валюти
Reuters: Україна розглядає відмову від долара як референсної валюти
Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
ГоловнаСуспільствоВійна

Сертифіковано перший важкий український дистанційний комплекс гуманітарного розмінування

За один світловий день вона здатна розмінувати понад 2 га забруднених вибухонебезпечними предметами територій. Машина вже готується до серійного виробництва.

Сертифіковано перший важкий український дистанційний комплекс гуманітарного розмінування
«ГАРТ 5100»
Фото: Міноборони

Машина «ГАРТ 5100» – перший важкий дистанційний комплекс розмінування виробництва української інженерної компанії XTI Engineering,  який  пройшов процедуру державної сертифікації та вже готується до серійного виробництва. 

Як повідомляє оборонне відомство, сертифікат видав Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. 

Support LB.ua

Машина призначена для знешкодження  різних типів мін та інших вибухонебезпечних предметів шляхом їх детонування та руйнування молотками ланцюгового агрегату або фрезою. 

Це повністю вітчизняна розробка і виробництво. Всі етапи виготовлення здійснюються в Україні, що спрощує логістику, забезпечує швидке постачання, технічне обслуговування та ремонт. 

Машина керується дистанційно на відстані до 600 м, що забезпечує безпеку оператора. За умови встановлення ретранслятора безпечну відстань можна збільшити до понад 1 км. Комплекс оснащений системою камер з широким кутом огляду.

Робоча швидкість машини – 1.5 км за годину. За один світловий день вона здатна розмінувати понад 2 га забруднених вибухонебезпечними предметами територій. При цьому глибина розмінування складає 300 мм. Змінне обладнання дозволяє адаптувати роботу під різні типи ґрунтів.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies