Головне за ніч та ранок п'ятниці, 9 травня: понад 190 боєзіткнень, удари по Сумщині, високі гості з ЄС у Львові

Нічна повітряна атака, 193 бойових зіткнення, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, заяви Трампа та Венса.

Кая Каллас і міністри закордонних справ у Львові

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 193 боєзіткнення.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 71 штурмову і наступальну дію ворога.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак противник, на Лиманському – 27, на Курському - 19.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу та техніки російських загарбників, два пункти управління, п’ять артилерійських засобів, склад зберігання військових запасів та чотири інші важливі об’єкти окупантів.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1300 окупантів та 166 одиниць ворожої техніки. Загалом із початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 963270 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Російські війська впродовж доби завдали 80 ударів по 21 населеному пункту в 10 територіальних громадах Сумщини. Повітряна тривога в області тривала 14 годин 30 хвилин, повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

У Миколаївській громаді в результаті ударів КАБів учора загинула мирна жителька. Також дістали поранення ще дві цивільні особи. Крім того, під час розбирання завалів будинку в селищі Шалигине, який було зруйновано внаслідок ворожого обстрілу, виявлено загиблого місцевого мешканця.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Ворог активно застосовував керовані авіабомби, FPV-дрони та скидання ВОГ з БпЛА.

Більше інформації – в новині.

Верховна представниця Євросоюзу з закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас та міністри закордонних справ різних країн вшанували у Львові полеглих захисників України. Каллас повідомила, що вони відзначають День Європи разом з Україною та її народом.

Разом із закордонними гостями участь у вшануванні взяли прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, мер Львова Андрій Садовий.

Денис Шмигаль повідомив, що також до України прибули єврокомісари. "Дякуємо всім, хто в цей день пліч-о-пліч з Україною: Високій представниці ЄС Каї Каллас, міністрам закордонних справ країн Євросоюзу, єврокомісарам, дипломатам. Відчуваємо та високо цінуємо вашу непохитну підтримку українського народу", – сказав Шмигаль.

8 травня Україна разом із іншими країнами Європи відзначає День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років. Росія продовжує відзначати день перемоги 9 травня, і сьогодні Кремль традиційно влаштовує парад. Деякі іноземні лідери прибули до Москви, попри її геноцидну війну проти України. Зокрема китайський лідер Сі Цзіньпін, лідери Словаччини та Сербії.

Квітень став місяцем з найбільшою кількістю жертв серед цивільних осіб в Україні з вересня 2024 року: щонайменше 209 осіб загинули, ще 1146 зазнали поранень. Про це йдеться в оприлюдненій сьогодні щомісячній доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

Згідно з даними, 97% усіх постраждалих – це цивільні особи, які перебували на підконтрольній уряду України території. Майже половина з них постраждали від ракетних ударів та обстрілів, здійсненими російськими збройними силами.

«Кривий Ріг, Суми, Дніпро, Запоріжжя, Київ і Харків зазнали руйнівних обстрілів, які призвели до численних смертей і поранень серед цивільних осіб», – повідомила Даніель Белль, голова ММПЛУ. Вона зазначила, що однією з основних причин такого різкого зростання кількості постраждалих стало масове застосування балістичних ракет по великих містах по всій країні.

В інтерв'ю американському телеканалу Fox News віцепрезидент США Джей Ді Венс відкинув претензії Росії на ті території України, які окупаційна армія наразі не контролює.

За словами другої людини у Вашингтоні, адміністрація Дональда Трампа розуміла, що росіяни "будуть просити занадто багато" у своїй версії врегулювання війни, бо "їхнє сприйняття - що вони перемагають". Проте "не можна розраховувати, що їм віддадуть території, які вони навіть не захопили".

Венс переконаний, що останні місяці для України були важкими. При цьому "США не хочуть, щоб Україна зазнала краху, вона має залишатися суверенною державою".

Якщо у Білому домі зрозуміють, що росіяни не беруть участі у переговорах і не поводяться щиро, то Венс обіцяє вихід США з цього процесу, який "не обернеться нічим добрим ні для України, ні для Росії". Але віцепрезидент стверджує, що це станеться не раніше, ніж США "зрозуміють, що більше просунутися неможливо".

Президент США Дональд Трамп, попри заяви соратників про ймовірність виходу з процесу посередництва між Україною та Росією, підкреслив, що "залишається відданим пошуку миру" та "буде доступним для участі у переговорах, щойно з'явиться потреба у його послугах".

Трамп у мережі Truth Social прокоментував стан переговорів щодо урегулювання війни в Україні після розмови зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським. За словами господаря Білого дому, США закликають до перемир'я тривалістю 30 днів без попередніх умов.

Республіканець висловив сподівання, що режиму припинення вогню буде досягнуто, після чого "обидві сторони будуть відповідальні за дотримання". В разі порушення Трамп обіцяє "запровадження подальших санкцій від США та партнерів".

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