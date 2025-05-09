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Венс заявив, що Росія не отримає території, які не окупувала

США "не хочуть, щоб Україна зазнала краху".

Венс заявив, що Росія не отримає території, які не окупувала
Джей Ді Венс
Фото: ОПУ

В інтерв'ю американському телеканалу Fox News віцепрезидент США Джей Ді Венс відкинув претензії Росії на ті території України, які окупаційна армія наразі не контролює.

За словами другої людини у Вашингтоні, адміністрація Дональда Трампа розуміла, що росіяни "будуть просити занадто багато" у своїй версії врегулювання війни, бо "їхнє сприйняття - що вони перемагають". Проте "не можна розраховувати, що їм віддадуть території, які вони навіть не захопили".

Венс переконаний, що останні місяці для України були важкими. При цьому "США не хочуть, щоб Україна зазнала краху, вона має залишатися суверенною державою".

Якщо у Білому домі зрозуміють, що росіяни не беруть участі у переговорах і не поводяться щиро, то Венс обіцяє вихід США з цього процесу, який "не обернеться нічим добрим ні для України, ні для Росії". Але віцепрезидент стверджує, що це станеться не раніше, ніж США "зрозуміють, що більше просунутися неможливо".
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