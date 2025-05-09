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Трамп заявив про бажання якомога швидше зустрітися з Папою Левом XIV

"Велика честь для Сполучених Штатів".

Трамп заявив про бажання якомога швидше зустрітися з Папою Левом XIV
Американський прапор на площі Святого Петра у Ватикані
Фото: EPA/UPG

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у власній соціальній мережі Truth Social привітав свого співвітчизника Роберта Френсіса Прево з обранням новим Папою Римським під ім'ям Лев XIV.

За словами господаря Білого дому, "велика честь усвідомлювати, що це перший американський Папа". Трамп висловив сподівання, що скоро зустрінеться з понтифіком і назвав це "моментом, сповненим сенсу". 

Під час періоду між смертю Папи Франциска та початком конклаву медіаоточення президента США поширювало створений штучним інтелектом ролик, в якому він сам стає очільником Римо-католицької церкви. Трамп спершу підігравав цій історії, але потім відмежувався від відео і заявив, що сподівається на обрання понтифіком американського кардинала. 

  • Папа Лев XIV - другий в історії представник Нового Світу на престолі у Римі після свого попередника Франциска і перший Папа зі Сполучених Штатів.  
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