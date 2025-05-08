Канада схвалила будівництво нової атомної електростанції

Це буде перший ММР-проєкт, реалізований у країні «Групи семи».

Уряд Канади схвалив проєкт будівництва нової атомної електростанції вартістю 20,9 млрд канадських доларів (15,1 млрд дол. США), яка базуватиметься на технології малого модульного реактора (ММР), пише Bloomberg.

Компанія Ontario Power Generation отримала дозвіл на спорудження першого з чотирьох запланованих реакторів GE Vernova на майданчику в Дарлінгтоні.

Канадський ядерний регулятор видав відповідну ліцензію минулого місяця. Це буде перший ММР-проєкт, реалізований у країні «Групи семи».

«До 2050 року нам знадобиться на 75% більше енергії. Якщо ми не діятимемо зараз, це матиме серйозні наслідки для нашого майбутнього та економіки», — заявив міністр енергетики Онтаріо Стів Лечче під час брифінгу на об’єкті в Дарлінгтоні.

Потужність реактора BWRX-300 становитиме 300 МВт. Перший блок оцінюють у 6,1 млрд канадських доларів. Очікується, що витрати на наступні реактори зменшаться.

Ontario Power підписала угоду з GE Hitachi Nuclear Energy про розгортання проєкту ще у 2023 році. У компанії зазначили, що ММР можуть забезпечити стабільне й чисте джерело енергії на фоні зростання глобального попиту.