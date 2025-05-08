ЄС готує нові мита на товари зі США у разі провалу переговорів

Європейський Союз може запровадити додаткові імпортні мита на американські товари загальною вартістю 95 млрд євро, якщо переговори з адміністрацією президента Дональда Трампа не дадуть результату, пише Bloomberg.
За інформацією Єврокомісії, запропоновані заходи спрямують на промислову продукцію зі США — зокрема, літаки Boeing, автомобілі американського виробництва та бурбон, який раніше не потрапляв до санкційних списків.
ЄС планує завершити консультації з державами-членами та зацікавленими сторонами до 10 червня. До остаточного затвердження перелік товарів і обсяг заходів можуть скоригувати.
Попри підготовку до нових обмежень, Європейська комісія заявила про готовність продовжувати переговори з командою президента США. Цього тижня Брюссель планує представити Вашингтону пакет пропозицій, серед яких — зниження тарифних і нетарифних бар’єрів, а також заохочення інвестицій в економіку США.
Однак прогресу в переговорах поки немає. У ЄС зазначають, що через нові розслідування адміністрації Трампа під ризиком мит опиниться імпорт із ЄС на суму до 549 млрд євро.
«Ми й надалі повністю віддані досягненню результатів у діалозі зі США. Віримо, що взаємовигідні угоди можливі як для споживачів, так і для бізнесу по обидва боки Атлантики. Водночас ми готуємося до всіх сценаріїв, і нинішні консультації допомагають нам у цій роботі», — заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
- Нинішні тарифи – 20 % "взаємного" тарифу, 25 % на авто, автозапчастини, сталь та алюміній – вплинуть на вартість товарів із ЄС приблизно на 380 млрд євро або на 70 % експорту блоку до США.
- Якщо США впровадять ще й тарифи на фармацевтичну продукцію, сировину та напівпровідники, то в поєднанні з уже ухваленими підвищеними митами нові правила стосуватимуться 97 % товарів Євросоюзу, експортованих до Штатів.
- Тим часом американські ЗМІ очікують 8 травня оголошення про підписання торговельної угоди між Сполученими Штатами та Великою Британією.
- Крім того, Штати і Китай домовилися про проведення у Женеві зустрічі делегацій, яка має стати першим кроком на шляху до припинення торговельної війни та підписання угоди.