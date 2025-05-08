ЄС готує нові мита на товари зі США у разі провалу переговорів

Блок планує завершити консультації з державами-членами та зацікавленими сторонами до 10 червня.

Європейський Союз може запровадити додаткові імпортні мита на американські товари загальною вартістю 95 млрд євро, якщо переговори з адміністрацією президента Дональда Трампа не дадуть результату, пише Bloomberg.

За інформацією Єврокомісії, запропоновані заходи спрямують на промислову продукцію зі США — зокрема, літаки Boeing, автомобілі американського виробництва та бурбон, який раніше не потрапляв до санкційних списків.

ЄС планує завершити консультації з державами-членами та зацікавленими сторонами до 10 червня. До остаточного затвердження перелік товарів і обсяг заходів можуть скоригувати.

Попри підготовку до нових обмежень, Європейська комісія заявила про готовність продовжувати переговори з командою президента США. Цього тижня Брюссель планує представити Вашингтону пакет пропозицій, серед яких — зниження тарифних і нетарифних бар’єрів, а також заохочення інвестицій в економіку США.

Однак прогресу в переговорах поки немає. У ЄС зазначають, що через нові розслідування адміністрації Трампа під ризиком мит опиниться імпорт із ЄС на суму до 549 млрд євро.

«Ми й надалі повністю віддані досягненню результатів у діалозі зі США. Віримо, що взаємовигідні угоди можливі як для споживачів, так і для бізнесу по обидва боки Атлантики. Водночас ми готуємося до всіх сценаріїв, і нинішні консультації допомагають нам у цій роботі», — заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.