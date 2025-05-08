Обидві додаткові угоди про партнерство з США фіналізують наступного тижня

Дві додаткові угоди про партнерство зі США фіналізують наступного тижня. Американська сторона зацікавлена якнайшвидше завершити всі формальності, повідомила віцепрем'єрка Юлія Свириденко після ратифікації Верховною Радою основного договору про створення спільного інвестиційного фонду, передає кореспондентка LB.
Вона додала, що зараз у документі закріплена норма про перегляд кожні десять років. Сама ж угода безстрокова.
"Буде одразу дві угоди, тому що є зацікавленість фіналізувати одразу всі формальності так, щоб фонд став операційним", – розповіла Свириденко.
- Сьогодні Верховна Рада 338 голосами "за" ратифікувала Угоду зі США про створення спільного інвестиційного фонду відбудови. Додатком до цього договору стануть іще два, які не потребуватимуть ратифікації, пояснював прем'єр-міністр.
- 17 квітня Україна і США підписали меморандум про наміри створити спільний інвестиційний фонд.
- Угоду хотіли підписати ще в лютому, під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтона. Але на тлі сварки з Дональдом Трампом під час зустрічі це відклали.
- У березні стало відомо, що Штати передали нашій державі новий проєкт угоди про надра. Причому представники уряду отримали один варіант документа, а Офісу Президента – інший.
- Торги щодо нових домовленостей продовжилися. 1 квітня обидві держави провели перший раунд консультацій.
- Згодом українська делегація вилетіла до Вашингтона, де відбулися перемовини технічних команд. Зеленський заявив, що зустріч української та американської команд щодо угоди про копалини пройшла позитивно, і упродовж тижня відбудуться нові контакти.
- Загалом же ідея доступу країн-партнерок до українських ресурсів була запропонована ще в президентському плані перемоги, презентованому торік. Але активна робота в цьому напрямку розпочалася після повернення до влади Дональда Трампа, який наполягав на тому, що Штати повинні отримати відшкодування за допомогу, передану Україні. Американський президент оперував числами, непідтвердженими ні Україною, ні даними аналітиків: він казав, що Штати допомогли на $300 млрд. Зрештою після тривалих переговорів Вашингтон відмовився від цього твердження і повідомив, що допомога становила понад 100 млрд.
- Для роботи над фінальною угодою Україна найняла юридичну компанію зі США, розповідав президент Володимир Зеленський.
- 30 квітня сторони провели фінальні узгодження, після чого підписали документ.