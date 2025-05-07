Макрон вважає за необхідне “говорити тихіше” про допомогу Україні

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що задля блага українців слід зберігати “стратегічну невизначеність” щодо того, скільки саме та якого озброєння надає та чи інша країна, передає Укрінформ.

“Я бажаю, щоб наша країна діяла у тісній координації з усіма союзниками, які підтримують Україну — щоб ми робили це стільки, скільки потрібно, прозоро між собою і з українцями. Щоб ми задовольняли їхні потреби, але говорили про це якомога менше. Тому що ця неоднозначність — це захист для самих українців”, - зазначив Макрон.

Він також похвалив нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца за його небажання говорити вголос про поставку Україні ракет Taurus.

“Саме канцлер має ухвалювати рішення для своєї країни — свідомо й суверенно. Але я підтримую його прагнення відновити стратегічну невизначеність у цьому контексті, тому що було б безглуздо щоразу на пресконференціях озвучувати категорії озброєння, дати поставок і моделі”, - наголосив Макрон.

ще один пакет військової допомоги, но нього увійшли засоби розмінування, боєприпаси, ракети, стрілецька зброя тощо.