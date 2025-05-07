З 30 квітня по 6 травня противник вдвічі збільшив кількість розвідувальних польотів над зоною відповідальності тактичної групи «Вугледар» та штурмових дій. Про це повідомляє пресслужба ТГ.

За цей період окупанти використали на Новопавлівському напрямку 3710 FPV-дронів. А 4 травня застосували рекордну кількість FPV – 664 одиниці за день. При цьому 96% цих БПлА наші оборонці знешкодили засобами радіоелектронної боротьби, заявляють у Вугледарі.

Разом з тим з 212 до 428 зросла кількість штурмів за попередній тиждень. Противник переважно атакує пішими або мобільними транспортними групами – від 2 до 50 мотоциклів та баггі.

«Окупанти за будь-яку ціну прагнуть розмістити «трикольорову ганчірку» на адміністративному кордоні між Донеччиною та Дніпропетровщиною до 9 травня. Але практично не мають успіху! Через відсутність повноцінного поповнення та велику кількість загиблих та поранених, росіяни почали відправляти на штурми діловодів, такелажників, мостоукладальників, музикантів військових оркестрів, кінологів, саперів, артилеристів», - зауважив речник тактичної групи «Вугледар» підполковник Олексій Бєльський.

Українська аеророзвідка виявляє ці штурмові групи, а артилерія, бомбери та FPV знешкоджують ворогів ще на підступах до українських позицій. Так, протягом 30 квітня - 06 травня 2025 року військовослужбовцямиТГр «Вугледар» знищено: